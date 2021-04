A che ora inizia Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, la fiction in onda su Rai 1 dal 1 aprile 2021? Ogni puntata (in tutto ne sono previste otto) andrà in onda il giovedì sera a partire dalle ore 21,25 e terminerà intorno alle ore 23,45. Ogni puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani avrà quindi una durata stimata di circa 2 ore e 20 minuti. Dove vedere la fiction in tv, live streaming e replica? Come detto, la serie tv va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

Location

Abbiamo visto a che ora inizia Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma dove è stata girata (location) la serie tv? Per la nuova stagione della fiction c’è stato un cambiamento di location: dal Lago di Braies ci si traferisce, insieme al Commissario Vincenzo Nappi e al suo fidato Huber, in uno splendido commissariato di legno su un altro lago, quello di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel cuore del bellissimo Cadore bellunese.

