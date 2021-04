Un passo dal cielo 6: Emma non ci sarà (o quasi), ecco perché

Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, la sesta stagione della fortunata fiction di Rai 1 in onda dal 1 aprile 20221, partirà subito con un colpo di scena: Emma (interpretata da Pilar Fogliati) muore a causa dell’aneurisma che da sempre minacciava di ucciderla. Francesco si è quindi isolato dal mondo in una baita a picco sulle Cinque Torri, lontano da tutti. Ora vuole solo rispettare la promessa fatta alla sua amata: portare i suoi adorati lupi in Slovenia. Si appresterà quindi a lasciare amici e amate montagne. Ma lo farà davvero?

Location

Dove è stato girato (location) Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? Per la nuova stagione della fiction c’è stato un cambiamento di location: dal Lago di Braies ci si traferisce, insieme al Commissario Vincenzo Nappi e al suo fidato Huber, in uno splendido commissariato di legno su un altro lago, quello di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel cuore del bellissimo Cadore bellunese.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Emma non è presente in Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

