Un passo dal cielo 5 anticipazioni settima puntata: cosa succede nell’episodio di giovedì 24 ottobre 2019

Giovedì 24 ottobre va in onda la prossima puntata della fiction Un passo dal cielo, con protagonista Daniele Liotti. Si tratta della settima puntata della serie tv che per tre anni ha visto Terence Hill come indiscusso protagonista, ma dalla quarta è arrivato Francesco Neri, il nuovo comandante della guardia forestale interpretato da Liotti.

Tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 5

La quinta stagione di Un passo dal cielo è partita il 12 settembre in prima serata su Rai 1: finora sono andate in onda sei puntate.

Dopo la messa in onda della sesta puntata, vediamo quali sono le anticipazioni della prossima, che va in onda giovedì 24 ottobre 2019.

Un passo dal cielo 5 anticipazioni sesta puntata: dove eravamo rimasti?

La sesta puntata di Un passo dal cielo ha visto Francesco intenzionato ad aiutare Elena, un avvicinamento che causerà qualche preoccupazione in Emma, non soltanto perché potrebbe esserci un’intesa sentimentale tra i due ma soprattutto per via della sua gravidanza.

Emma deve operarsi a causa di un’aneurisma e ha paura di poter danneggiare (se non perdere) il bambino.

Vediamo adesso le anticipazioni della settima puntata di Un passo dal cielo 5.

Un passo dal cielo 5 anticipazioni, cosa succede nella settima puntata il 24 ottobre

La settima puntata, intitolata Onora il padre, va in onda il 24 ottobre 2019, sempre di giovedì e vediamo Klaus accusato di essere il responsabile di un omicidio: un antiquario ebreo è stato ritrovato morto assassinato e gli indizi punterebbero a Klaus.

Francesco deve contrastare Bruno Moser per salvare il ragazzo dalla prigione assicurata.

Anche Emma non se la passa alla grande. La donna deve prendere una decisione che potrebbe influire su Francesco e Kroess.

Vincenzo, che vorrebbe traslocare, si trova in seria difficoltà davanti ad alcuni imprevisti che gli vietano di lasciare Valeria e Isabella da sole in foresteria.

Potrebbero interessarti Denise Capezza, chi è l’attrice di Gomorra che interpreta Natalia in Baby 2 Stasera in tv giovedì 17 ottobre, programmi e film: Un passo dal cielo 5, Eurogames, X Factor 13 Propaganda Live, domani ospite Roberto Saviano

La settima puntata di Un passo dal cielo 5 va in onda giovedì 24 ottobre 2019 in prima serata su Rai 1.

Il cast completo di Un passo dal cielo 5

Dove vedere Un passo dal cielo 5 in streaming