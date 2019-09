Un passo dal cielo 5 anticipazioni quarta puntata: cosa succede nell’episodio di giovedì 3 ottobre 2019

Un passo dal cielo è giunto alla sua quinta stagione e giovedì 3 ottobre 2019 va in onda la quarta puntata.

Quest’anno la fiction di Rai 1 vede come protagonista Daniele Liotti, al posto dell’amato Terence Hill, che interpreta il comandante della Guardia Forestale Francesco Neri.

La quinta stagione è partita il 12 settembre in prima serata su Rai 1, finora sono andate in onda tre puntate in cui Neri ha dovuto affrontare diverse sventure.

Tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 5

Dov’eravamo rimasti nella puntata precedente? La terza puntata di Un passo dal cielo, intitolata Ferite profonde, vede Francesco Neri ed Emma lavorare fianco a fianco per trovare il figlio scomparso del comandante della Guardia Forestale.

Nel frattempo, il tentato omicidio di Adriana innesca una reazione a catena tra tutti i personaggi e solleva grandi dubbi sui Moser, accusati di poter nascondere oscuri segreti sotto la facciata di brava famiglia.

Cosa è successo nella terza puntata di Un passo dal cielo 5

Ma cosa succede nella quarta puntata? Quali sono le anticipazioni?

Un passo dal cielo 5 anticipazioni, cosa succede nella quarta puntata

La quarta puntata della fiction Un passo dal cielo s’intitola Il gigante e il bambino e vede i protagonisti intenti ad analizzare un nuovo caso. Un maestro di scii è stato aggredito e il caso metterà Valeria nei guai. Vincenzo dovrà prendere una drastica decisione mentre Nappi ha deciso di schierarsi contro la Ferrante e deve fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Intanto le indagini sull’aggressione proseguono e i protagonisti si ritroveranno immischiati in una storia più grande di loro, che coinvolgerà anche Klaus.

Il comandante della Guardia Forestale Francesco Neri nel frattempo dovrà metabolizzare una nuova notizia che sconvolgerà la vita di Emma.

La quarta puntata di Un passo dal cielo 5 va in onda giovedì 3 ottobre 2019 in prima serata su Rai 1.



