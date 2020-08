Un paese quasi perfetto: le location del film, dove è stato girato

Questa sera, martedì 25 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Un paese quasi perfetto, film diretto da Massimo Gaudioso del 2016 che vede come protagonisti Fabio Volo e Silvio Orlando. Ma dove è stato girato? Quali sono le location del film Un paese quasi perfetto? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

La storia si svolge in Basilicata, nel fittizio paesino di Pietramezzana, che idealmente sorge nei pressi delle Dolomiti lucane e dell’omonimo parco naturale. Il paesino di Pietramezzana protagonista di Un paese quasi perfetto, quindi, nella realtà, non esiste. Il film è stato comunque girato sempre in Basilicata. Per la precisione nei comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano. Fondendo i nomi di queste due località è stato ottenuto quello di Pietramezzana… I due comuni sono ubicati nel cuore delle Dolomiti lucane e fanno parte della provincia di Potenza.

Il paese di Castelmezzano presenta una tipica struttura medievale, con il castello che dall’alto domina il borgo, ed in cui sono sicuramente da segnalare, tra le strutture più meritevoli di essere visitate, il Palazzo ducale e i resti degli antichi mulini. Pietrapertosa, paragonata addirittura alla città di Petra in Giordania, presenta una struttura molto simile a quella di Castelmezzano. Nel punto più alto del paese si trova il castello Normanno-Svevo. Da visitare sono sicuramente: la Chiesa di San Giacomo Maggiore del 1400, il Convento di San Francesco, la Cappella di San Cataldo e il quartiere Arabata, il cui nome tradisce un’influenza araba passata.

Streaming e tv

Abbiamo visto le location, ma dove vedere Un paese quasi perfetto in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

