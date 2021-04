Un’ora sola vi vorrei streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Da martedì 6 aprile 2021 alle ore 21,20 su Rai 2 torna Un’ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano reduce dal grande successo di ascolti della prima stagione autunnale del 2020 e dei due speciali natalizi. Un’ora di divertimento puro che Enrico Brignano, star indiscussa della comicità italiana, si è ritagliato addosso, mettendo in campo la sua capacità di rileggere il mondo con ironia, senza rinunciare all’empatia. In tutto sette puntate per sette martedì. Dove vedere Un’ora sola vi vorrei in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre).

Un’ora sola vi vorrei streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Un’ora sola vi vorrei, ma quante puntate sono previste? In tutto saranno 7 le puntate che andranno in onda su Rai 2. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: 6 aprile 2021

Seconda puntata: 13 aprile 2021

Terza puntata: 20 aprile 2021

Quarta puntata: 27 aprile 2021

Quinta puntata: 4 maggio 2021

Sesta puntata: 11 maggio 2021

Settima puntata: 18 maggio 2021

