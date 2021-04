Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni e ospiti della seconda puntata

Questa sera, martedì 13 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un’ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano (nel cast anche la moglie, Flora Canto) reduce da ottimi risultati di ascolti nella scorsa edizione. Ma quali saranno gli ospiti della seconda puntata di Un’ora sola vi vorrei in onda oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Anche questa sera Enrico Brignano ci regalerà momenti di comicità e di satira, grazie anche alla presenza costante della comica Marta Zoboli che interpreta un’esperta di vaccini. Il primo monologo della serata sarà incentrato come sempre alla contemporaneità, con un occhio attento all’ironia. L’ultimo, invece, sarà dedicato alla storia di un militare russo sconosciuto che, in qualche modo, ha contribuito a salvare il mondo. Ospite della puntata di Un’ora sola vi vorrei di oggi, 13 aprile, è la giovane cantautrice Casadilego. La cantante, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, si esibirà inoltre in un sentito omaggio a Lucio Dalla.

Chi è Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano

Chi è la moglie di Enrico Brignano? Il suo nome è Flora Canto ed è un’attrice. Romana d’origine, Flora è conosciuta ai più per aver partecipato anche a Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo essersi però legata ad Enrico Brignano, i due hanno avuto anche una figlia insieme, Martina e ora aspettano il secondo figlio. Flora è una donna dalla personalità spumeggiante, ricca di passioni, ma ha avuto anche tante sfide da superare. Nata nel 1963, sin da piccola ha dimostrato la sua passione per la recitazione, ha sempre saputo di voler fare l’attrice e ha iniziato a studiare durante il liceo, per poi passare alla gavetta tra casting e audizioni. Prima di legarsi sentimentalmente con Enrico Brignano, Flora ha avuto una relazione con Filippo Bisciglia che l’ha portata nel mirino della cronaca rosa, in particolare quando Bisciglia ha partecipato al Grande Fratello e l’ha tradita con Simona Salvemini.

Un’ora sola vi vorrei: streaming e diretta tv

Dove vedere la seconda puntata di Un’ora sola vi vorrei in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

