Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 6 settembre 2022

Questa sera, martedì 6 settembre 2022, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda una puntata in replica di Un’ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano (nel cast anche la moglie, Flora Canto). Ma quali saranno gli ospiti della puntata di Un’ora sola vi vorrei in onda oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Una vera e propria corsa contro il tempo quella di Enrico Brignano, che ripropone in tv il suo one man show. L’attore e conduttore si mette alla prova con un progetto innovativo: sessanta minuti per fare tutto, presto e incredibilmente bene. Uno show che mescola diversi ingredienti con la cifra che è propria di Brignano. Ci sono i monologhi graffianti ed esilaranti di satira di costume, che nascono dalla capacità del comico di mettere in scena un’analisi divertente, e allo stesso tempo divertita, dei fatti della settimana e dei loro effetti sulla gente comune e non, dove l’ironia è il mezzo portante per decodificare e raccontare quel che accade ogni giorno. C’è la musica, suonata e ballata, che tiene il ritmo al conduttore e lo accompagna nella sua corsa contro i minuti che passano con una Resident band sempre presente in studio e dei danzatori e performer pronti a dare vita a originali momenti artistici. Non mancheranno ospiti di eccezione, chiamati a mettersi in gioco e a divertirsi insieme al padrone di casa.

Chi è Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano

Chi è la moglie di Enrico Brignano? Il suo nome è Flora Canto ed è un’attrice. Romana d’origine, Flora è conosciuta ai più per aver partecipato anche a Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo essersi però legata ad Enrico Brignano, i due hanno avuto anche una figlia insieme, Martina e ora aspettano il secondo figlio. Flora è una donna dalla personalità spumeggiante, ricca di passioni, ma ha avuto anche tante sfide da superare. Nata nel 1963, sin da piccola ha dimostrato la sua passione per la recitazione, ha sempre saputo di voler fare l’attrice e ha iniziato a studiare durante il liceo, per poi passare alla gavetta tra casting e audizioni. Prima di legarsi sentimentalmente con Enrico Brignano, Flora ha avuto una relazione con Filippo Bisciglia che l’ha portata nel mirino della cronaca rosa, in particolare quando Bisciglia ha partecipato al Grande Fratello e l’ha tradita con Simona Salvemini.

Un’ora sola vi vorrei: streaming e diretta tv

Dove vedere la puntata di Un’ora sola vi vorrei in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.