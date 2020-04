Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: le location dell’evento

Questa sera, martedì 28 aprile 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 andrà in onda “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live”, evento tv in cui il tenore toscano propone un itinerario musicale cantando in tre location d’eccezione: il Colosseo, l’Arena di Verona e il Teatro del Silenzio di Lajatico. Il tutto con la presenza di grandi ospiti, italiani e internazionali. Ma vediamo insieme le tre location dell’evento “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live”:

COLOSSEO

Il Colosseo, originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio, è il più grande anfiteatro del mondo, situato nel centro della città di Roma. In grado di contenere un numero di spettatori stimato tra 50.000 e 87.000 unità, è il più importante anfiteatro romano, nonché il più imponente monumento dell’antica Roma che sia giunto fino a noi, conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città di Roma e uno dei simboli d’Italia.

ARENA DI VERONA

L’Arena di Verona è un anfiteatro romano situato nel centro storico di Verona, icona della città veneta. Si tratta di uno dei grandi fabbricati che hanno caratterizzato l’architettura romana ed uno degli anfiteatri antichi giunto a noi con il miglior grado di conservazione, grazie ai sistematici restauri eseguiti fin dal Cinquecento.

TEATRO DEL SILENZIO LAJATICO

Il Teatro del Silenzio è un anfiteatro creato sfruttando la naturale conformazione di una collina nei pressi del paese di Lajatico, in provincia di Pisa. La costruzione, inaugurata il 27 luglio 2006, è stata eretta per volontà del popolare cantante Andrea Bocelli originario di questo paese.

Appuntamento dunque a stasera, martedì 28 aprile 2020, su Rai 1 o RaiPlay con “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live”. Buona visione!

