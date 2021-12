Un Natale senza tempo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 23 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un Natale senza tempo, film del 2020 diretto da Ron Oliver con Erin Cahill, Ryan Paevey, Brandi Alexander e tanti altri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Megan è letteralmente innamorata del passato. Lavora come guida turistica in una villa storica e ama raccontare ai visitatori la storia del suo proprietario Charles Whitley, un inventore e uomo d’affari che, vissuto a inizio Novecento, da povero è diventato ricco prima di sparire facendo perdere ogni sua traccia. Charles era sempre stato invece appassionato di futuro e mai si sarebbe aspettato di farvi un salto per uno strano scherzo del destino. A causa di un misterioso orologio, Charles si ritrova infatti improvvisamente catapultato nel 2020, trovandosi poco prima del Natale con la casa popolata di estranei. Determinato a trovare un modo per ritornare alla sua epoca, dovrà imparare prima a convivere con il presente trovando inaspettatamente l’amore in Megan.

Un Natale senza tempo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un Natale senza tempo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Erin Cahill

Ryan Paevey

Brandi Alexander

Zahf Paroo

Nelson Wong

Michael St. John Smith

Karen Kruper

Kerry James

Dean Redman

Streaming e tv

Dove vedere Un Natale senza tempo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.