Un marito sospetto: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, martedì 6 giugno 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un marito sospetto, film di genere thriller, drammatico del 2019, diretto da Christophe Lamotte, con Kad Merad e Laurence Arné. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film vede protagonista Alice, infermiera quarantenne la cui vita serena accanto al marito Thomas Kertez e al figlio Romain sta per essere sconvolta da un terribile sospetto. Quello che considera l’amore della sua vita, il padre di suo figlio, non sarebbe quell’uomo tranquillo e gentile con cui ha convissuto in questi anni. Thomas è in realtà Antoine Durieux-Jelosse, un efferato assassino sparito nel nulla quindici anni prima dopo aver selvaggiamente massacrato la sua famiglia. A sostenere questa terribile verità è Sophie Lancelle, capo della polizia, che in tutti questi anni non ha mai abbandonato le ricerche per rintracciare l’uomo responsabile di quell’atroce delitto. Nonostante Thomas proclami ad alta voce la sua innocenza, l’uomo si ritrova nel mezzo di un turbinio di sospetti, intrappolato nella lotta tra due donne ferocemente opposte: da una parte sua moglie, che non vuole credere di aver vissuto tutto questo tempo accanto a un assassino, dall’altra Sophie, fermamente convinta che sia lui uno dei criminali più ricercati degli ultimi anni. Mentre il confine netto tra verità e bugia inizia a sfocarsi, anche le certezze di Alice cominciano a vacillare…

Un marito sospetto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un marito sospetto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kad Merad: Thomas Kertez

Laurence Arné: Alice Kertez

Géraldine Pailhas: Sophie Lancelle

Gaspard Pasquet: Romain Kertez

Aladin Reibel: Serge Vilmorin

Jean-Philippe Puymartin: Vicenzi

Julie-Anne Roth: Virginie Plouermel

Raphaël Quenard: Flavin

Steve Achiepo: Mademba Bouyoute

Isa Mercure: signora Tyran

Vincent Berger: Robert Maillard

Ludmila Mikhailova: Sonia Gorinski

Mustapha Abourachid: Mehdi Kerzaoui

Martine Coste: Caroline Folleron

Léonore Confino: giornalista

Olivier Faliez: Jean Dupuis

Streaming e tv

Dove vedere Un marito sospetto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 6 giugno 2023 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.