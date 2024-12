Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 3 dicembre

Questa sera, martedì 3 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

A un anno dalla morte di Giulia Cecchettin, verrà emessa la sentenza per questo ennesimo femminicidio. Troppo il dolore e la sofferenza che questi delitti lasciano dietro di sé, e questo caso, in particolare, è riuscito a colpire tutti e a far capire che tutti sono possibili vittime. Anche perché l’imputato, Filippo Turetta, incarna il profilo di un ragazzo comune, il vicino della porta accanto, capace però di coltivare dentro di sé il germe del possesso, della sopraffazione e della violenza. Una vicenda sulla quale riflettere.

Streaming e tv

Dove vedere Un giorno in pretura in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 3 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.