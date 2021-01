Un fantastico via vai: trama, cast e streaming del film di Leonardo Pieraccioni

Questa sera, 30 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un fantastico via vai, film del 2013 diretto da Leonardo Pieraccioni. Oltre a Pieraccioni, del cast fanno parte anche Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Massimo Ceccherini e tanti altri. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Arnaldo Nardi è un quarantacinquenne con un buon lavoro e una bella famiglia, composta dalla moglie Anita e dalle figlie gemelle di nove anni Martina e Federica. Arnaldo è un uomo calmo, sereno, indeciso e a cui piace la routine della sua vita. Lavora in banca e spesso esce con due suoi colleghi e amici: Giovannelli e Floriano Esposito. Accade che Giovannelli (noto playboy) una sera prende in prestito lo scooter di Arnaldo per andare da una delle sue donne e per sbaglio dimentica nel sottosella delle manette rosa con scritto Natasha. Il giorno dopo la moglie di Arnaldo trova queste manette nello scooter di suo marito e lo sbatte fuori di casa: il povero Arnaldo prova a spiegare alla moglie che non ha un’amante, ma lei non gli crede. Invece di essere dispiaciuto Arnaldo coglie quest’occasione per reinventare la sua vita che oramai era diventata noiosa e monotona.

Un fantastico via vai: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un fantastico via vai, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo Pieraccioni: Arnaldo

Serena Autieri: Anita

Maurizio Battista: Giovannelli

Marco Marzocca: Esposito

Marianna Di Martino: Camilla

Massimo Ceccherini: il padre di Anna

Giuseppe Maggio: Marco

Giorgio Panariello: Cavalier Mazzarra

Chiara Mastalli: Anna

David Sef: Edoardo

Alice Bellagamba: Clelia

Daria Mazzoni: Federica

Sofia Mazzoni: Martina

Enzo Iacchetti: Monsignore

Alessandro Benvenuti: uomo sul bus

Stefano Martinelli: Gianluigi “Emo” Pistacchi

Carlotta Maggiorana: Amanda

Alessandra Costanzo: la madre di Camilla

Francesco Savarino: il padre di Camilla

Laura Schettino: suor Olga

Emiliano De Martino: il cameriere della pizzeria

Soufiane Ezzarouali: il benzinaio abusivo

Streaming e tv

Dove vedere Un fantastico via vai in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 30 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

