Un duca all’improvviso: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 8 luglio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un duca all’improvviso (titolo originale: The Reluctant Royal), film del 2025 diretto da Kevin Fair con Andrew W. Walker, Emilie de Ravin, Simon Coury, Fiach Kunz, Jade Jordan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Johnny, un meccanico di Philadelphia, scopre improvvisamente di essere l’erede di un Duca inglese. Catapultato nell’eccentrico mondo aristocratico di Glasswick, si scontra con le tradizioni, un cugino ambizioso e le proprie paure di non essere all’altezza. Con l’aiuto della brillante consigliera del Duca, Prudence, Johnny inizia a trasformarsi, scoprendo verità sul passato, nuove responsabilità e, forse, anche l’amore.

Un duca all’improvviso: il cast

Abbiamo visto la trama di Un duca all’improvviso, ma qual è il cast completo del film? Alle riprese hanno partecipato: Andrew W. Walker, Emilie de Ravin, Simon Coury, Fiach Kunz, Jade Jordan.

Streaming e tv

Dove vedere Un duca all’improvviso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 8 luglio 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.