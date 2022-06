Un colpo perfetto: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, sabato 25 giugno 2022, su La7 va in onda il film Un colpo perfetto, diretto da Michael Radford e interpretato da Demi Moore e Michael Caine. Una pellicola del 2007 da non perdere per tutti gli appassionati dei thriller avvincenti. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Un colpo perfetto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Laura Quinn (Demi Moore), ambiziosa donna in carriera di quarant’anni, manager della London Diamond Corporation, la più grande compagnia di diamanti del mondo. Laura è frustrata dal fatto che il suo avanzamento professionale sia ostacolato dai vertici dell’azienda, corrotti, profondamente maschilisti e riluttanti a riconoscere il suo talento e le sue competenze. Così insoddisfatta e agguerrita, la donna decide di unirsi al signor Hobbs (Michael Caine), un anziano usciere della banca, animato da un forte sentimento di amarezza dopo anni di servizio non adeguatamente riconosciuto.

L’obiettivo di Hobbs è quello di vendicare la morte della moglie ammalata di cancro, che anni prima non aveva potuto curare a causa di un prestito finanziario negato dalla società che assicurava la London Diamond Corporation. L’usciere nel corso degli anni ha accumulato una sorprendente quantità di conoscenze su come funziona l’azienda e propone a Laura di rubare una pesante somma di diamanti della società. Ma all’insaputa di Laura, i piani dell’anziano signore si spingeranno ancora più in là di quanto previsto. Non tutto andrà come pianificato e le conseguenze saranno di enorme portata…

Un colpo perfetto: il cast del film

Un colpo perfetto è il film diretto da Michael Radford e interpretato da Demi Moore e Michael Caine in onda questa sera, sabato 25 giugno 2022, su La7 alle ore 21.15. Nel cast troviamo anche Lambert Wilson, Jonathan Aris, Derren Nesbitt, Nathaniel Parker, Shaughan Seymour, Nicholas Jones, Joss Ackland, Silas Carson, Rosalind March, Stanley Townsend. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Demi Moore: Laura Quinn

Michael Caine: Mr. Hobbs

Lambert Wilson: Finch

Joss Ackland: Milton Kendrick Ashtoncroft

Constantine Gregory: Dmitriev

Jonathan Aris: Boyle

David Barrass: Fenton

Silas Carson: Reece

Derren Nesbitt: Sinclair

Nathaniel Parker: Ollie

Ben Righton: Bryan

Natalie Dormer: Cassie

Streaming e tv

Dove vedere Un colpo perfetto in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 25 giugno 2022 – alle ore 21.15 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.