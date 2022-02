Un boss in salotto: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 2 febbraio 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Un boss in salotto, film del 2014 scritto e diretto da Luca Miniero, con protagonisti Rocco Papaleo, Paola Cortellesi e Luca Argentero. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Michele Coso, sua moglie Cristina D’Avola e i loro due figli, Vittorio e Fortuna, vivono felici a Bolzano in un bel quartiere residenziale. Ma una notizia inaspettata sconvolge presto la loro routine. La polizia, infatti, convoca Cristina in caserma e qui la donna scopre che suo fratello Ciro è stato arrestato con l’accusa di essere un boss della Camorra. Ma non è tutto. La polizia afferma anche che Ciro, come da lui stesso richiesto, debba trascorrere gli arresti domiciliari a casa di Cristina. All’arrivo di Ciro si stupiscono tutti in quanto Cristina aveva detto a marito e figli che era morto e rimangono sconvolti quando lui conferma di essere un boss. Ciro scopre, però, che la vita dei Coso non è così felice: Michele è in debito con un usuraio per dare a Cristina un tenore di vita che il suo stipendio da grafico pubblicitario non può permettersi, mentre Cristina è frustrata perché non riesce a entrare nell’élite della città. Vittorio invece ha un pessimo rendimento scolastico, è tormentato dai bulli e preso di mira dal preside. Come se non bastasse, Vittorio riceve dal preside una sospensione ingiusta dopo che questi si difende da un bullo, mentre al bullo non viene fatto nulla solo perché figlio di Carlo Manetti, l’imprenditore più importante della città e capo di Michele. Una volta a conoscenza della situazione, Ciro che tiene davvero ai suoi famigliari, esorta Michele a dire alla moglie dell’usuraio e tenta di spaventare il preside di Vittorio.

Un boss in salotto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un boss in salotto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rocco Papaleo: Ciro Cimmaruta

Paola Cortellesi: Cristina D’Avola/Carmela Cimmaruta

Luca Argentero: Michele Coso

Saul Nanni: Vittorio Coso

Lavinia De’ Cocci: Fortuna Coso

Angela Finocchiaro: Doriana Manetti

Alessandro Besentini: Carlo Manetti

Francesco Villa: Preside

Massimo De Lorenzo: Ispettore

Marco Marzocca: Poliziotto

Salvatore Misticone: Professore d’inglese

Benedetta Cimatti: Florence la segretaria

I Ditelo voi: Interrogati

Luca Miniero: Giudice

Carmen Giardina: Gip

Maria Pia De Vito: cantante campana alla festa

Streaming e tv

Dove vedere Un boss in salotto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 febbraio 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.