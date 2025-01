Un uomo felice: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, martedì 7 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un uomo felice (Un homme heureux), film del 2023 diretto da Tristan Séguéla con Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine, ARTUS, Camille Le Gall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In una cittadina del Pais-de-Calais, estremo nord della Francia, il non più giovane sindaco conservatore Jean Leroy è pronto a ripresentarsi ai suoi elettori e a governare per il terzo mandato di fila. Una sorpresa inaspettata, però, mette a repentaglio la sua vita pubblica e privata: la moglie Edith, dopo anni di matrimonio e fedeltà, ha iniziato la transizione per diventare uomo. Incapace di accettare la decisione della moglie – che ha seppellito biancheria e vestiti femminili, indossa baffi finti e chiede di essere chiamata Eddy – Jean dovrà mettere in discussione idee e preconcetti e trovare il modo, tra la casa, la piazza e i luoghi del suo potere, di venire a patti con una nuova vita.

Un uomo felice: il cast

Abbiamo visto la trama di Un uomo felice, ma qual è il cast completo del film su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabrice Luchini: Jean Leroy

Catherine Frot: Édith – Eddy Leroy

Philippe Katerine: Francis

Artus: Thomas

Camille Le Gall: Carole

Grégoire Bonnet: Gérald

Agnès Hurstel: Marie Leroy

Paul Mirabel: Luc Leroy

Bastien Ughetto: Pierre Leroy

Thomas VDB: macellaio

Chicandier: Dufour

Laëtitia Eïdo: medico

Haroun: Cédric Vasseur

Streaming e tv

Dove vedere Un uomo felice in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 7 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.