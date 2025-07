Un amore regale: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 1 luglio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un amore regale (titolo originale: The Royal We), film del 2025 diretto da Clare Niederpruem con Mallory Jansen, Charlie Carrick, Rae Lim, Simon Kunz, Michael Howe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ora che la sorella maggiore è scappata con un plebeo, Beatrix è costretta a tornare dalla sua aristocratica famiglia, nonostante si fosse allontanata anni e anni prima. La aspetta infatti un sontuoso matrimonio combinato con un principe sconosciuto di un altro regno, anche se la futura sposa non fa i salti di gioia all’idea.

Un amore regale: il cast

Abbiamo visto la trama di Un amore regale, ma qual è il cast? Alle riprese hanno partecipato tanti attori. Tra questi: Mallory Jansen, Charlie Carrick, Rae Lim, Simon Kunz, Michael Howe.

Streaming e tv

Dove vedere Un amore regale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 1 luglio 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.