Un’altra verità: il cast completo della fiction

Arriva su Canale 5 la nuova miniserie francese intitolata Un’altra verità con protagonista Camille Lou. La fiction parte in prima serata mercoledì 27 aprile 2022 e segue la storia di una donna sopravvissuta a un serial killer. Quel passato burrascoso torna a bussare alla sua porta nel momento in cui, ormai adulta, una ragazza di 17 anni viene uccisa. Nessuno è in grado di collegare le due vicende, ma Audrey è certa che lui sia tornato e ora dovrà fare i conti con le menzogne che ha raccontato tanti anni prima. La miniserie è composta da sei puntate, ma andranno in onda su Canale 5 a coppie, formando tre episodi. Chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Il cast

La protagonista Audrey ha le fattezze di Camille Lou, che oltre ad essere un’attrice è anche cantante e musicista. È conosciuta soprattutto per aver partecipato a “Ballando con le stelle”. Sul set di Un’altra verità ha conosciuto il suo attuale compagno, Romain Laulhé, istruttore di surf che le ha insegnato come praticare lo sport. In merito al suo personaggio nella fiction, l’attrice ha spiegato: “Quando sei un adolescente, puoi fare vere e proprie pazzie per amore. Ho amato la folle passione per la vita di Audrey. Ma non va dimenticato che, a volte, anche piccole bugie possono avere ripercussioni davvero drammatiche nel futuro”. Oltre a Camille Lou, nel cast sono presenti altri attori. Di seguito vi lasciamo l’elenco di attori e attrici e i rispettivi personaggi della fiction in arrivo su Canale 5: