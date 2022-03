Ultima fermata streaming e diretta tv: dove vedere il programma

Stasera, mercoledì 23 marzo 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Ultima fermata, nuovo programma Mediaset firmato Maria De Filippi che vedrà alla conduzione Simona Ventura che ritornerà in casa Mediaset dopo anni di lontananza. Per l’esattezza lo show è concepito dall’idea di Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, autori che da tempo lavorano a stretto contatto con Maria De Filippi e autori di molti programmi della conduttrice di ‘Uomini e Donne’. Dove vedere Ultima fermata in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5.

Ultima fermata streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Ultima fermata, ma quante puntate sono previste su Canale 5? Mediaset non ha reso noto il numero esatto delle puntate in programma. Secondo alcuni rumors dovrebbero però essere quattro: la prima mercoledì 23 marzo 2022; l’ultima mercoledì 6 aprile 2022. Di seguito la possibile programmazione: