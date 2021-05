Ulisse, Il piacere della scoperta streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Ulisse, Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela che torna per un nuovo viaggio nella cultura e nelle bellezze del nostro Paese con cinque puntate inedite. Il terzo appuntamento di stasera – 5 maggio – è dedicato agli Etruschi. Dove vedere la terza puntata di Ulisse Il piacere della scoperta in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 5 maggio 2021, con la terza puntata su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky) alle ore 21,25.

Ulisse, Il piacere della scoperta streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su Raiplay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Ulisse, il piacere della scoperta, ma di cosa si parla stasera? Si partirà per un viaggio nel mondo degli Etruschi: un popolo affascinante la cui unicità e grandiosità sono state narrate dai Greci e dai Romani e le cui tracce continuano a stupirci grazie anche ai continui ritrovamenti sul territorio. Un mondo, quello etrusco, che si estendeva dall’Adriatico al Tirreno, dall’Emilia Romagna alla Campania e dove la musica, la gioia di vivere e la ricerca del bello erano elementi fondamentali.