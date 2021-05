Ulisse – Il piacere della scoperta stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché Ulisse Il piacere della scoperta stasera – mercoledì 12 maggio 2021 – non va in onda su Rai 1? Il programma condotto da Alberto Angela oggi viene sostituito da una replica de Il Commissario Montalbano. Nei giorni scorsi si era parlato dell’ipotesi di una sospensione da parte della Rai della trasmissione culturale, a causa degli ascolti non esaltanti di questa edizione.

Un’ipotesi che aveva fatto indignare molti fan di Ulisse e di Alberto Angela, amatissimo in particolare sul web. A mettere acqua sul fuoco e a spiegare perché Ulisse Il piacere della scoperta stasera non va in onda ci ha pensato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che in un tweet ha scritto: “Alberto Angela e il team di Ulisse sono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a San Francesco e all’ambiente. Alcuna sospensione del programma! Solo un piccolo ritardo nella preparazione causa emergenza Covid. Ulisse non si tocca e torna presto!”.

Ulteriori spiegazioni sono arrivate sulla pagina Facebook del programma: “Carissimi, abbiamo in serbo per voi nuove sorprese. Tutta la squadra del programma è al lavoro. L’emergenza Covid ci ha obbligati a rallentare il ritmo di produzione ma stiamo preparando le due ultime puntate della serie di quest’anno. Due puntate inedite, del tutto nuove. La prima è dedicata a San Francesco e a Chiara, due protagonisti del Medioevo, santi e ribelli. Ne racconteremo la storia muovendoci nei luoghi in cui tutto è accaduto. La seconda affronta un tema di grande attualità: la crisi climatica che stiamo attraversando. Quali le cause? Siamo ancora in tempo ad evitare che la situazione precipiti? Cosa possiamo fare? Anche la riedizione del Gattopardo sarà recuperata il più presto possibile. Come potete immaginare, abbiamo lavorato in piena emergenza e stiamo ultimando le nuove puntate. Ulisse sta tornando”.

Nessuna sospensione della trasmissione, quindi, per la gioia dei tanti fan, ma solo un temporaneo stop a causa del Covid. Oggi – 12 maggio 2021 – su Rai 1 in prima serata dalle 21.25, al posto di Ulisse, andrà in onda una replica de Il Commissario Montalbano, con l’episodio Un Diario del ’43. Una scelta che ha spinto anche Canale 5 a rivedere i propri palinsesti, per non “soccombere” contro Montalbano, che regala al primo canale sempre ottimi ascolti anche in replica. Sulla rete ammiraglia Mediaset questa sera, al posto della fiction di successo Buongiorno, mamma!, infatti, andrà in onda il film Poveri ma ricchissimi.