Ulisse – Il piacere della scoperta 2022 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 23 aprile

Questa sera, sabato 23 aprile 2022, torna l’appuntamento in prima serata con Ulisse – Il piacere della scoperta 2022. Il programma è condotto da Alberto Angela, divulgatore scientifico diventato un punto di riferimento per il pubblico italiano da oltre vent’anni. Come ogni edizione, anche questa proporrà l’approfondimento di varie tematiche come archeologia, storia, natura, tecnologia, economia. Tali argomenti permetteranno ad Alberto Angela di viaggiare di nuovo per il mondo. Ma dove vedere Ulisse – Il piacere della scoperta 2022 in diretta televisiva e live streaming? Di seguito vi riportiamo tutte le informazioni più utili a riguardo.

In TV

Come già anticipato, Ulisse – Il piacere della scoperta 2022 arriva in prima serata su Rai 1 a partire da sabato 9 aprile 2022, alle ore 21:25. L’appuntamento segue la messa in onda dei Soliti Ignoti. Chi vuole seguire il programma in chiaro deve sintonizzarsi sul primo canale di Viale Mazzini. Basterà cliccare il tasto 1 del telecomando. Chi invece dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può anche sintonizzarsi sul tasto 101.

Ulisse – Il piacere della scoperta 2022 streaming

Se invece vi interessa guardare Ulisse – Il piacere della scoperta 2022 in live streaming dovete semplicemente accedere al servizio messo a disposizione da RaiPlay. Si tratta di una piattaforma gratuita che prevede la registrazione o il login prima dell’utilizzo, una procedura che è possibile effettuare anche tramite Google e Facebook. Una volta effettuato questo passaggio – necessario – è possibile selezionare il programma o il canale che vi interessa, in questo caso Rai 1. RaiPlay è disponibile sia tramite desktop che via app, più comoda per dispositivi mobili come tablet e smartphone, oppure per smart TV.