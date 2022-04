Ulisse – Il piacere della scoperta 2022: anticipazioni e location della seconda puntata, 16 aprile

Questa sera, sabato 16 aprile 2022, in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21:25 torna l’appuntamento con Ulisse – Il piacere della scoperta 2022. Il programma documentaristico con Alberto Angela riparte con una nuova edizione e promette al pubblico nuovi viaggi e scoperte. In onda ormai da vent’anni, questo programma è diventato un valido compagno di serate per i telespettatori della Rai e Alberto Angela dimostra di non temere la concorrenza, visto che su Canale 5 va in onda Amici di Maria De Filippi. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata, in onda sabato 16 aprile? Quali sono le location? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e location della seconda puntata

Come sappiamo, il programma di Alberto Angela si propone come obiettivo quello di approfondire diverse tematiche spaziando tra archeologia, economia, storia, natura e tecnologia. Per la seconda puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta 2022, in onda sabato 16 aprile 2022 su Rai 1, Alberto Angela ci porta in Sardegna, una delle isole più belle del Mediterraneo.

Alberto Angela ci condurrà in una Sardegna insolita, lontana dalle mete turistiche più conosciute. Un viaggio in una terra unica, alla ricerca dei colori, dei suoni, degli odori e dei segni che la caratterizzano. Il colore del mare e della pietra. Il suono del vento e delle voci. L’odore del cisto e dell’elicriso. I segni delle tante civiltà che di volta in volta l’hanno invasa, senza mai dominarla.

Un’isola che è quasi un continente. Dalle spiagge della Maddalena e dell’Asinara alle miniere del Sulcis, dalle pietre dei nuraghi alle vestigia romane, dalla basilica di Saccargia alle mura di Alghero, il nostro sarà un racconto punteggiato da storie, tradizioni, leggende che fanno di questa terra un luogo magico e misterioso. Incontreremo la sua gente, ascolteremo la sua lingua così particolare e ci riempiremo gli occhi del colore di un mare incredibile.

Il grande viaggiatore inglese Herbert Lawrence così la definì: “La Sardegna è un’altra cosa… Creste di colline come brughiera…che si vanno perdendo, forse, verso un gruppetto di cime… Incantevole spazio intorno e distanza da viaggiare, nulla di finito, nulla di definitivo. È come la libertà stessa”. Ecco la Sardegna è davvero un’altra cosa.

Ma quali sono le altre location che ci attendono in questa nuova stagione di Ulisse Il piacere della scoperta 2022? Alberto Angela racconta a TV Sorrisi e Canzoni di aver visitato diverse città internazionali come Londra, Parigi, Belfast e di essersi recato anche a sud della Francia. Ma ha visitato anche zone italiane come la Puglia e la Sardegna. Il programma vi aspetta su Rai 1 alle ore 21:25.