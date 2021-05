Twist: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 10 maggio 2021, in prima visione su Sky Cinema Uno va in onda il film Twist, una rilettura moderna della classica storia di Oliver Twist, nella nuova produzione Sky Original. Protagonisti del film Rafferty Law, figlio di Jude Law e il due volte premio Oscar sir Michael Caine. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Twist? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Oliver Twist (Rafferty Law) è uno street-artist che vive per le strade della Londra di oggi. Un giorno incontra per caso una banda di truffatori guidati dalla carismatica Dodge (Rita Ora) e si ritrova improvvisamente coinvolto in una rapina in cui la posta in gioco è molto alta: rubare un dipinto di inestimabile valore su commissione del ladro Maestro, Fagin (Michael Caine), e della sua folle socia in affari, Sikes (Lena Headey).

Twist: il cast del film

Tanti gli attori che prendono parte a questa rivisitazione di Oliver Twist, il classico romanzo di Dickens, in una versione 2.0 diretta da Martin Owen. Su tutti Rafferty Law (Repo Man), figlio del pluripremiato attore Jude Law, Michael Caine (Il Cavaliere oscuro), interprete del meschino Fagin, il capo di una gang di giovani borseggiatori di Londra. Nel cast, tutto britannico, di Twist anche la cantante e attrice Rita Ora (50 Sfumature di Grigio) nel ruolo di Dodge e Lena Headey (Il Trono di Spade) che interpreta il personaggio di Sikes. Ecco tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Rafferty Law: Oliver Twist

Michael Caine: Fagin

Lena Headey: Sikes

Rita Ora: Dodge

Noel Clarke: Brownlow

Franz Drameh: Batesey

Sophie Simnett: Red

David Walliams: Losberne

Jason Maza: Bedwin

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale di Twist, il nuovo film Sky Original in onda da oggi, 10 maggio 2021.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Twist in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 10 maggio 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle 21.15 (anche alle 21:45 su Cinema Action). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.