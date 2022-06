Tv, canali Rai non si vedono nel Lazio e a Roma: cosa fare, perché, motivo. Risintonizzazione

Oggi, 17 giugno 2022, molti utenti a Roma e nel Lazio stanno avendo problemi a vedere alcuni canali tv, in particolare quelli della Rai. Perché? Qual è il motivo? Sono numerose le segnalazioni di telespettatori che oggi, specie in alcune zone di Roma, non riescono a ricevere sul proprio televisore i canali Rai. Il problema è legato allo switch-off in corso in questi giorni in tutta Italia, e in particolare oggi nel Lazio. Si tratta di una delle fase finali della transizione verso la nuova tv digitale.

Ma cosa fare se non riuscite a ricevere correttamente i canali tv? I televisori di nuova generazione si adattano automaticamente alle modifiche in corso, per cui normalmente non richiedono interventi da parte degli utenti. In caso di problemi di ricezione è necessario risintonizzare tv e decoder. Bisogna dunque andare nelle impostazioni del proprio tv ed effettuare la sintonizzazione automatica. In questo modo il problema dovrebbe essere risolto.

In particolare gli utenti del Lazio – ha spiegato Viale Mazzini – potranno scegliere la programmazione Rai regionale di loro interesse tra Lazio, Toscana e Umbria. La programmazione regionale Rai del Lazio sarà comunque sempre visibile al canale 815. Martedì 21 giugno toccherà alla Campania. Per maggiori dettagli è possibile consultare i siti rai.it o nuovatvdigitale.mise.gov.it.