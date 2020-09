Tutto per la mia famiglia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 3 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Tutto per la mia famiglia (titolo originale: Your Family or Your Life), film thriller per la televisione del 2019 (durata: 90 minuti) diretto da Tom Shell con Jennie Garth, Angelica Bridges, Luca Bella, Alexander Carroll, Eric Michael Cole, Alexandra LeMosle. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

David Meyer sta lavorando ad una causa per corruzione contro una banca miliardaria. Viene trovato morto nella propria abitazione, suicidio dicono. Ma sua figlia April e sua moglie Kathy non ci credono e decidono di indagare per conto proprio, rischiando la vita…

Tutto per la mia famiglia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tutto per la mia famiglia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennie Garth: Kathy Meyer

Luca Bella: April Meyer

David Bianchi: il detective Jansen

Angelica Bridges: Erica Hearns

Alexander Carroll: David Meyer

Eric Michael Cole: Ed Brock

Streaming e tv

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 3 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

