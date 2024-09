Tutto in un giorno: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 27 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Tutto in un giorno (En los márgenes), film del 2022 diretto da Juan Diego Botto, al suo esordio alla regia, con Penélope Cruz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’arco di un giorno, la vita di Rafa, avvocato e attivista della Plataforma de Afectados por la Hipoteca che ha da tempo anteposto l’aiutare le famiglie che affrontano lo sfratto alla propria, si intreccia con quella della cassiera sposata Azucena e dell’anziana Teodora, entrambe in procinto di perdere la casa.

Tutto in un giorno: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutto in un giorno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Penélope Cruz: Azucena

Luis Tosar: Rafa

Adelfa Calvo: Teodora

Christian Checa: Raúl

Juan Diego Botto: Manuel

Aixa Villagrán: Helena

Font García: Germán

María Isabel Díaz Lago: Paty

Sergio Villanueva: direttore della filiale

Nur Levi: Alejandra

Streaming e tv

Dove vedere Tutto in un giorno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 27 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.