Tutti lo sanno: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, venerdì 25 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Tutti lo sanno, film del 2018 scritto e diretto da Asghar Farhadi. Il film, che ha come protagonisti Penélope Cruz e Javier Bardem, è stato scelto come film d’apertura della 71esima edizione del Festival di Cannes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Laura ritorna nel paese della sua infanzia per partecipare al matrimonio della sorella. Lasciata anni prima la Spagna per l’Argentina, è sposata con uomo che non ama più e ha due figli che ama sopra ogni cosa. Nella provincia della Rioja con gli affetti più cari ritrova Paco, amico della giovinezza e compagno per una stagione. L’accoglienza è calorosa, il matrimonio da favola, i festeggiamenti esultanti, i gomiti alzati ma la gioia lascia improvvisamente il posto alla disperazione. La figlia di Laura viene rapita. Una sparizione che fa cadere le maschere in famiglia e in piazza dove ‘tutti sanno’.

Tutti lo sanno: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tutti lo sanno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Penélope Cruz: Laura

Javier Bardem: Paco

Bárbara Lennie: Bea

Ricardo Darín: Alejandro

Carla Campra: Irene

Eduard Fernández: Fernando

Elvira Mínguez: Mariana

Inma Cuesta: Ana

Sara Sálamo: Rocio

Roger Casamajor: Joan

Ramón Barea: Antonio

José Ángel Egido: Jorge

Paco Pastor Gómez: Gabriel

Jaime Lorente: Luis

Sergio Castellanos: Felipe

Vicente Vergara: Vicente

Chema Adeva: Andres

Streaming e tv

Dove vedere Tutti lo sanno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai da pc, tablet e smartphone.