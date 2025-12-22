Tutti insieme appassionatamente: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 22 dicembre 2025, su Rai 3 in prima serata va in onda il film del 1965 Tutti insieme appassionatamente, prodotto e diretto da Robert Wise. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Il film è ambientato in Austria e racconta l’emozionante storia di una postulante Maria (Julie Andrews), che si trova improvvisamente catapultata nella vita della famiglia Von Trapp. Maria è una bellissima e frizzante ragazza novizia presso il Monastero di Salisburgo. Il suo amore per il canto e per il ballo e la sua difficoltà ad applicare la disciplina imposta dal suo ordine fanno dubitare molte consorelle circa la sua reale “chiamata”. La Superiora del Monastero, per mettere alla prova la sua discussa vocazione, esorta la ragazza a trascorrere un periodo di tempo come governante nella casa di una rispettosa e nobile famiglia, quella del comandante della Marina Imperiale Austriaca Georg Ritter Von Trapp (Christopher Plummer), rimasto vedovo ancora giovane e con sette figli da crescere.

La postulante accetta, seppur con timore, la proposta della Superiora e arrivata nella grande villa dei Von Trapp si trova davanti all’affascinante ufficiale, uomo accattivante ma dal carattere rigido e irreprensibile. L’incontro con i suoi sette magnifici ma vivaci figli, che hanno cambiato già 12 governanti a causa della loro pianificata animosità e alla quale il comandante sta reagendo imponendo loro una disciplina militaresca, non è semplice: i ragazzi mostrano subito alla nuova istitutrice le loro ostilità. Ma Maria è diversa dalle altre governanti, con il suo carattere solare e gentile, conquista quasi subito la simpatia e l’affetto genuino dei bambini. La sera stessa dell’arrivo di Maria in casa Von Trapp, il comandante comunica alla famiglia che il giorno seguente sarebbe partito per Vienna, ospite della baronessa Schraeder (Eleanor Parker) con cui intrattiene un intimo legame da qualche tempo.

I ragazzi trascorrono diverse settimane molto felici, accuditi magnificamente solo da Maria, che si prende cura in modo amorevole e originale non solo dei loro problemi materiali, ma anche e soprattutto del loro aspetto emotivo, come solo una brava mamma riuscirebbe a fare. Nasce tra i sette fratelli e la dolcissima Maria un legame speciale, fatto di affetto, comprensione e amore. Il ritorno a casa di Von Trapp accompagnato dall’algida baronessa Schraeder, con cui ha deciso di sposarsi nonostante non ne sia veramente innamorato, crea scompiglio non solo tra i figli ma anche in Maria, che si trova improvvisamente e incredibilmente innamorata di quest’uomo dal cuore indurito e allo stesso tempo buono, arrivando a provare un profondo turbamento considerata la sua vocazione. Sconvolta dai sentimenti che prova, la novizia decide drasticamente, ma con il cuore a pezzi, di tornare al convento senza dare troppe spiegazioni a nessuno. Ma la sua assenza in casa si farà sentire e non solo tra i ragazzi…

Tutti insieme appassionatamente: il cast del film

Protagonisti sono Julie Andrews, Christopher Plummer e Eleanor Parker. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Julie Andrews: Maria

Christopher Plummer: Georg von Trapp

Eleanor Parker: baronessa Elsa Schraeder

Richard Haydn: Max Detweiler

Peggy Wood: Madre superiora

Charmian Carr: Liesl von Trapp

Nicholas Hammond: Friedrich von Trapp

Heather Menzies: Louisa von Trapp

Duane Chase: Kurt von Trapp

Angela Cartwright: Brigitta von Trapp

Debbie Turner: Marta von Trapp

Kym Karath: Gretl von Trapp

Anna Lee: Suor Margherita

Portia Nelson: Suor Bertha

Ben Wright: Herr Zeller

Daniel Truhitte: Rolfe Gruber

Norma Varden: Frau Schmidt

Glichrist Stuart: Franz, il maggiordomo

Marni Nixon: Suor Sophia

Evadne Baker: Suor Berenice

Doris Lloyd: baronessa Ebberfeld

Streaming e tv

Dove vedere Tutti insieme appassionatamente in tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 in prima serata oggi, 22 dicembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.