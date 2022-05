Tutti in piedi: il cast e i personaggi del film in onda su Rai 1

Tutti in piedi è un film uscito nel 2018 diretto, scritto e anche interpretato da Franck Dubosc e in arrivo su Rai 1 in prima serata sabato 28 maggio 2022. La storia è quella di Jocelyn, un uomo d’affari a capo di un’azienda che produce calzature sportive. Superata la soglia dei 50, Jocelyn è anche un dongiovanni incallito con un grande difetto: non sa fare a meno delle bugie. Anzi, le usa spesso anche come tecnica di corteggiamento. Ed è quello che succede quando conosce Julie. Subito dopo il funerale di sua madre, Jocelyn raggiunge la casa di famiglia e prova la sua sedia a rotelle. In quel momento arriva Julie, dolcissima vicina di casa, che purtroppo sulla sedia a rotelle deve passarci la vita. Jocelyn in quel momento capisce di avere due strade davanti a sé: alzarsi dalla sedia oppure restarci e fingere di essere disabile per conquistarla. E, naturalmente, sceglie la seconda opzione. Ma quelle bugie a lungo andare danneggeranno qualcosa di prezioso che per la prima volta nella sua vita ha il piacere di provare. Ma chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Il cast

Come abbiamo specificato anche all’inizio, il protagonista di Tutti in piedi è anche il regista e lo sceneggiatore. Franck Dubosc si è messo alla prova ben tre volte con questo film ed interpreta il furbissimo Jocelyn. Al suo fianco, ad interpretare la dolce e ingenua Julie, vi è Alexandra Lamy. Di seguito vediamo chi fa parte del cast:

Franck Dubosc: Jocelyn

Alexandra Lamy: Florence Montier

Gérard Darmon: Max

Elsa Zylberstein: Marie

Caroline Anglade: Julie Montier

Laurent Bateau: Lucien

François-Xavier Demaison: prete di Lourdes

Claude Brasseur: padre di Jocelyn e Lucien

Christophe Canard: Jacques

Sabina Skalická: Aneta

Tutti in piedi streaming

Dove vedere Tutti in piedi in diretta TV e live streaming? Il film va in onda sabato 28 maggio 2022 in prima serata dalle ore 21:25 su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando, tasto 501 per la versione HD e tasto 101 per il decoder Sky. Se vi interessa la diretta streaming invece potete accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.