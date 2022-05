Tutti in piedi: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, sabato 28 maggio 2022, va in onda Tutti in piedi, un film franco-belga uscito nel 2018 con la regia di Franck Dubosc, che in questo film figura anche come attore e sceneggiatore. La pellicola dura 107 minuti ed è stato premiato ai Globes de cristal con la candidatura di migliore attrice andata ad Alexandra Lamy. Di seguito vediamo la trama e il cast del film.

Trama

Jocelyn è un uomo d’affari di 50 anni, la sua carriera è un successo dopo l’altro ed è così abile nel suo lavoro tanto quanto nell’arte della seduzione. È a capo di un’azienda di scarpe sportive ed è anche uno sportivo, tanto che si allena in vista della maratona di New York. Ma Jocelyn ha un grande difetto, è un eterno insoddisfatto, l’unico brivido che prova è quando conquista una donna. Inoltre è un bugiardo patologico e sfrutta ogni arma a suo favore per far cadere una donna ai suoi piedi, persino fingersi un invalido. Dopo il funerale di sua madre, si reca presso la casa di famiglia sedendosi sulla sedia a rotelle della donna defunta. Ed è in quel momento che conosce Julie, che ha fatto della sedia a rotelle il suo unico mezzo di trasporto. Julie vive alla porta accanto ed è una donna giovane e attraente che crede che anche Jocelyn sia disabile. E l’uomo non fa nulla per farle credere il contrario, anzi, metterà in scena uno show per conquistarla.

Tutti in piedi: il cast del film

Ora che abbiamo visto per sommi capi di cosa parla, vediamo invece chi fa parte del cast. Come già detto, il regista è anche il protagonista della pellicola. Jocelyn infatti ha le fattezze di Franck Dubosc. Di seguito vediamo l’elenco di attori e attrici ed i rispettivi personaggi che popolano il cast di Tutti in piedi:

Franck Dubosc: Jocelyn

Alexandra Lamy: Florence Montier

Gérard Darmon: Max

Elsa Zylberstein: Marie

Caroline Anglade: Julie Montier

Laurent Bateau: Lucien

François-Xavier Demaison: prete di Lourdes

Claude Brasseur: padre di Jocelyn e Lucien

Christophe Canard: Jacques

Sabina Skalická: Aneta

Streaming e TV

Dove vedere Tutti in piedi in diretta TV e live streaming? Il film va in onda sabato 28 maggio 2022 in prima serata dalle ore 21:25 su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando, tasto 501 per la versione HD e tasto 101 per il decoder Sky. Se vi interessa la diretta streaming invece potete accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.