Tutti i sospetti su mio padre: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 31 marzo 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Tutti i sospetti su mio padre (The Good Father: The Martin MacNeill Story), film del 2021 diretto da Annie Bradley con Tom Everett Scott, Anwen O’Driscoll e Nicola Correia-Damude. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A poche settimane di distanza dalla morte della moglie, avvenuta in circostanze quantomeno sospette, il dottor Martin MacNeill si trasferisce a casa della propria amante facendo finta di essere il nuovo tato di famiglia. Scioccata dai comportamenti del padre, la figlia di MacNeill inizia a mettere in discussione tutto ciò che sapeva di lui, scegliendo di andare a fondo e scoprendo un’inquietante rete di bugie.

Tutti i sospetti su mio padre: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutti i sospetti su mio padre, ma qual è il cast completo del film? Nel film, in onda su Rai 2, hanno partecipato tanti attori come Tom Everett Scott, Anwen O’Driscoll, Nicola Correia-Damude, Charisma Carpenter, Alicia Johnston, Tom Anniko, Ava Anton ed Erik Athavale.

Streaming e tv

Dove vedere Tutti i sospetti su mio padre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 31 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.