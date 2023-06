Tutti i sogni ancora in volo streaming e diretta tv: dove vedere la seconda e ultima puntata

Questa sera, venerdì 2 giugno 2023 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Tutti i sogni ancora in volo, il grande show di Massimo Ranieri che vuole omaggiare il varietà di una volta. Un racconto fatto di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre. Ad accompagnare Massimo Ranieri in questo suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana ci sarà una fan d’eccezione: Rocío Muñoz Morales. Dove vedere Tutti i sogni ancora in volo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Questa sera, 2 giugno 2023, su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata.

Tutti i sogni ancora in volo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Tutti i sogni ancora in volo, ma quante puntate sono previste su Rai 1? Lo show di Massimo Ranieri andrà in onda con due puntate: la prima venerdì 26 maggio 2023; la seconda e ultima venerdì 2 giugno 2023. Quanto dura? La durata di ogni serata sarà di circa 2 ore e 30 minuti. La messa in onda è infatti prevista dalle ore 21,30 alle ore 23,55.