Tutti i sogni ancora in volo: le anticipazioni e gli ospiti della seconda e ultima puntata

Questa sera, 2 giugno 2023, su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata di Tutti i sogni ancora in volo, lo show di Massimo Ranieri e Rocío Muñoz Morales. Un grande varietà, un racconto fatto di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, con gli ospiti e le anticipazioni della seconda e ultima puntata.

Ospiti ed anticipazioni

Quali saranno gli ospiti di Tutti i sogni ancora in volo? Ospiti della seconda e ultima puntata artisti di grido come Tiziano Ferro, Arisa, Raf e Malika Ayane, ma anche Enrico Brignano, Barbara Foria e gli 8 volte campioni del mondo di tip tap, Emanuele e Leonardo D’Angelo. La scenografia, realizzata da Gennaro Amendola, è quella delle grandi occasioni ed evoca gli show degli anni ‘60 e ’70. La regia televisiva, che giocherà fra tradizione e modernità, è affidata a Duccio Forzano. L’orchestra è diretta dal Maestro Leonardo De Amicis e a dirigere il corpo di ballo e ideare le coreografie c’è Grazia Cundaria.

“Diciamoci la verità, i personaggi dello spettacolo in genere mostrano quello che desiderano la gente sappia. Ma ovviamente tutti abbiamo i nostri momenti felici e quelli più difficili. Mica siamo alieni! Nelle vene scorre sangue, non acqua. Ecco, questa volta sono pronto a parlare anche di delusioni, di dispiaceri, di fallimenti, di amori che finiscono”, le parole di Massimo Ranieri a Tv Sorrisi e Canzoni.

Tutti i sogni ancora in volo: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tutti i sogni ancora in volo su Rai 1? Lo show di Massimo Ranieri andrà in onda con due puntate: la prima venerdì 26 maggio 2023; la seconda e ultima venerdì 2 giugno 2023. Quanto dura? La durata di ogni serata sarà di circa 2 ore e 30 minuti. La messa in onda è infatti prevista dalle ore 21,30 alle ore 23,55.

Streaming e tv

Dove vedere Tutti i sogni ancora in volo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.