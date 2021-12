Tutta colpa di Freud: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda la prima puntata di Tutta colpa di Freud, la serie televisiva italiana creata da Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta, ispirata all’omonimo film del 2014 diretto dallo stesso Genovese e pubblicata sulla piattaforma streaming on demand Prime Video il 26 febbraio 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Nel primo episodio Francesco è uno psicoanalista milanese, separato da tempo da Angelica e con tre figlie che ha cresciuto da solo: Sara, prossima al matrimonio con Filippo, Marta, ricercatrice universitaria che ha troncato la relazione con il suo amante, il preside Ettore Ascione, ed Emma, che ha appena finito il liceo. Dopo che anche l’ultima delle sue figlie lascia la casa paterna, Francesco ha un attacco di panico e finisce in ospedale dove viene visitato dalla dottoressa Cafini. Una serie di circostanze costringe le tre figlie a tornare a vivere con lui, e Francesco dovrà gestire questa situazione inaspettata, mentre cerca di mettere ordine nella sua vita e in quella dei suoi pazienti.

Nel secondo episodio della prima puntata – in onda oggi, 1 dicembre 2021 – Marta si riappacifica con Ettore e accetta il suo invito a tornare all’università, Emma non è partita per l’Inghilterra per iniziare a lavorare per la società di marketing di Claudio Malesci che aveva conosciuto all’aeroporto mentre Sara, che ha fatto una scappatella con la sarta Niki, non sembra del tutto convinta di sposarsi con Filippo. Intanto l’NCC Matteo De Tommasi, amico di Francesco, ha modo di conoscere Chiara Leonardi, cacciatrice di teste.

Cast

Abbiamo visto la trama di Tutta colpa di Freud, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: