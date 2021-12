Tut – Il destino di un faraone: trama, cast, quante puntate e streaming

Stasera, 19 dicembre 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Tut – Il destino di un faraone (Tut), miniserie televisiva del 2015 che racconta la vita del faraone egizio Tutankhamon, dall’ascesa al potere al suo impegno per portare alla gloria l’Antico Egitto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Antico Egitto, 1332 a.C. L’Egitto è la più potente nazione al mondo, ma è colpito da una lotta intestina. Nella città di Tebe, il faraone Akhenaton è stato avvelenato dal suo servitore più fidato, Paraneffer, che viene in seguito giustiziato per tradimento; ad Akhenaton succederà il figlio Tutankhamon, che sale al trono già a nove anni. Il suo sembra un regno pacifico, tanto che il faraone bambino mostra misericordia in varie occasioni, e si fa aiutare dal gran visir Ay a prendere decisioni importanti, ma ben presto, dopo quasi dieci anni di regno, quando Tutankhamon raggiunge i diciotto anni, il popolo lo considera debole e troppo buono. Il giovane è persino costretto a sposare sua sorella Ankhesenamun per mantenere il sangue puro nella sua eredità, nonostante anche Ka, amico di Tut, sia innamorato della principessa. Per convincere il popolo a cambiare opinione su di lui, Tutankhamon dichiara guerra al regno di Mitanni…

Tut – Il destino di un faraone: il cast

Abbiamo visto alcuni cenni sulla trama di Tut – Il destino di un faraone, ma qual è il cast completo della miniserie? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Avan Jogia: Tutankhamun

Kaizer Akhtar: Tutankhamun bambino

Ben Kingsley: Gran Visir Ay

Nonso Anozie: generale Horemheb

Sibylla Deen: Ankhesenamun

Alexander Siddig: gran sacerdote Amun

Kylie Bunbury: Suhad

Iddo Goldberg: Lagus

Peter Gadiot: Ka

Alistair Toovey: Nahkt

Steve Toussaint: Re Tushratta

Silas Carson: Akhenaten

Alexander Lyras: generale Yuya

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tut – Il destino di un faraone su La7? La miniserie è di tre puntate ma dovrebbe andare in onda in un’unica serata. La messa in onda, stando alla guida tv di La7, è prevista dalle ore 21,20 alle ore 00,50.

Streaming e tv

Dove vedere Tut – Il destino di un faraone in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda stasera – 19 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.