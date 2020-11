Tu si que vales streaming e diretta tv: dove vedere la finale

TU SI QUE VALES STREAMING TV – Questa sera, sabato 28 novembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la finale della settima edizione di Tu si que vales, il programma che vede 4 giudici (Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi) giudicare diversi concorrenti che metteranno in mostra il loro talento. Ma dove è possibile vedere la finale di Tu si que vales 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni sulla finale

In tv

Come detto, Tu si que vales va in onda oggi, sabato 28 novembre 2020, in prima serata in chiaro, gratis, su Canale 5. Potete trovare Canale 5 sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Tu si que vales in live streaming

Se non siete a casa, nessun problema. Tu sì que vales è disponibile anche in live streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Finalisti

In tutto 16 grandi finalisti pronti a darsi battaglia con le loro esibizioni di vario genere: acrobati, cantanti, musicisti e persino un ventriloquo. Ce n’è per tutti i gusti. Solo uno sarà il vincitore e si aggiudicherà il montepremi finale del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro. A decretarlo il pubblico da casa con il televoto.

Ma scopriamo chi sono i finalisti di Tu si que vales 2020: Wesley Williams, monociclista; Ramon Kathriner, ruota della morte; Liina Aunola, acrobata; Andrea Radicchi, ventriloquo; Kyle Cragle, ginnasta; Nerina Peroni, nonna pianista; Dino Paradiso, comico; Catwall Acrobats, acrobati; Alessandro Baviera, piccolo batterista; El Yiyo, ballerino di flamenco; Daniele Primonato, cantante; Cristiano Pierangeli, pianista; Ambra & Yves, acrobati; Marco, Rita e Tommaso Quaranta, musicisti; Dakota e Nadia, ballerini; Andrea Paris, mago.

A condurre in diretta dal Teatro 8 degli Studi Titanus Elios in Roma Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In studio i giudici Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Sfida decisiva anche per la “Scuderia Scotti” che schiera gli esilaranti Nicola Da Bari, Antonio Sorice e Giovanni Bruno.

