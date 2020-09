Tu si que vales streaming e diretta tv: dove vedere lo show

TU SI QUE VALES STREAMING TV – Questa sera, sabato 19 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la seconda puntata della nuova edizione di Tu si que vales, il programa che vede 4 giudici (Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi) giudicare diversi concorrenti che metteranno in mostra il loro talento. Ma dove è possibile vedere Tu si que vales in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Come detto, Tu si que vales va in onda tutti i sabato sera in prima serata in chiaro, gratis, su Canale 5. Potete trovare Canale 5 sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Tu si que vales in live streaming

Se non siete a casa, nessun problema. Tu sì que vales è disponibile anche in live streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Giudici e conduttori

Abbiamo visto dove vedere Tu si que vales in tv e live streaming, ma quali sono i giudici? In giuria sono stati confermati Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Il loro affiatamento e la complicità che li lega è sicuramente uno dei valori aggiunti della trasmissione. Ai giudici spetta il compito di valutare le esibizioni, esprimendo il loro “per me vale” o “per me non vale”. Il tutto con grande autorevolezza e professionalità, ma anche in maniera ironica, soprattutto quando si hanno davanti i concorrenti più impacciati. Muniti di bacchetta magica, inoltre, i quattro giudici decidono oltre alla sorte anche la durata delle performance. Basterà toccare la clessidra presente in studio con la bacchetta magica per aumentare o diminuire i tempi dell’esibizione, rispetto ai due minuti concessi dal format. Confermata anche Sabrina Ferilli, nel ruolo di rappresentante della giuria popolare. Il pubblico infatti vota al termine di ogni performance, esprimendo un proprio giudizio. La presenza di Sabrina Ferilli impreziosisce sicuramente il cast di Tu si que vales 2019. L’attrice vanta infatti in carriera cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro e la preziosa interpretazione nel ruolo di attrice protagonista nel film premio Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Nel ruolo di conduttori di Tu Si Que Vales 2020 ritroveremo ancora una volta Belen Rodriguez, il campione di MMA Alessio Sakara e l’ex rugbista Martin Castrogiovanni. A loro tre il compito di guidare il pubblico nel passaggio delle varie esibizioni, con il susseguirsi di numeri spettacolari, dal canto alla danza, dagli sport estremi alla magia, dall’escapologia alle arti circensi.

