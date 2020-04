Tu si que vales, la replica su Canale 5: ospite Emma Marrone

Questa sera, mercoledì 29 aprile 2020, va in onda una replica di Tu si que vales, il programma Mediaset andato in onda nel 2019 che ha portato nella casa degli italiani tantissimi artisti emergenti, talento e anche grasse risate che hanno trasmesso emozioni a tutto il paese. Quella che va in onda questa sera in realtà è la replica della terza puntata dell’ottava stagione di Tu si que vales.

Tu si que vales è uno dei programmi più amati di Canale 5 e, nell’ultima edizione, ha visto seduti diversi giudici, tra cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudi Zerbi, Teo Mammuccari e anche la new entry Sabrina Ferilli, che ha rappresentato in realtà la giuria popolare. Alla conduzione è rimasta salda la presenza di Belen Rodriguez, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Tu si que vales, le anticipazioni della puntata in replica stasera

Nella puntata in onda in replica questa sera, la terza dell’ottava stagione, vedremo come ospiti Emma Marrone e Alberto Urso, due volti di Amici di Maria De Filippi. Nel corso della serata potremmo quindi vedere le esibizioni dei due cantanti. I talenti sul palco invece saranno Mattia e Giulia, atleti di mano, il mago Ben Hanlin, l’uomo cannone Jody Bellucci, il panista Dino Mancino, Duo Air Skating di ginnasti e pattinatori e i lanciatori di marshmellows Simone e Idilio. Anche la cantante Swami La Rosa emozionerà il pubblico, malata di fibrosi cistica che vede nella musica l’unica cosa che vuole fare.

Tu si que vales, dove vedere il programma: tv e streaming

Ma dove vedere Tu si que vales? Il programma va in onda su Canale 5 mercoledì 29 aprile in prima tv alle ore 21:25. Il canale Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming, tramite smartphone pc e tablet, può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti che vanno in onda in tv.

