Tu sì que vales finalisti 2019: i concorrenti della finale del 14 dicembre

Questa sera, sabato 14 dicembre, va in onda la finale di Tu sì que vales, il talent show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. I telespettatori fan del divertente programma potranno finalmente conoscere il vincitore di questa edizione 2019, colui che si aggiudicherà il premio da centomila euro.

I concorrenti che si sono esibiti sul palco sono stati, come sempre, tantissimi e provenienti dall’Italia come da diverse parti del mondo. I giudici hanno potuto vedere il loro modo di esprimersi, ma Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti con l’aiuto di Sabrina Ferilli hanno poi anche dovuto individuare alcuni candidati che meritassero di partecipare alla finale. In tutto i finalisti saranno 16.

Vediamo qui di seguito chi sono i finalisti già ufficiali di questa sesta edizione di Tu sì que vales.

I finalisti ufficiali

Oleg Tatarynov – in una delle precedenti puntate del talent presentò un numero di acrobazia su una vasca da bagno, scatenando l’ironia di Sabrina Ferilli. Ballerino ucraino specializzato in alcune acrobazie, Oleg introduce questo suo tocco personale nelle sue coreografie danzate

I Messoudi Brothers – Un mix tra sport e canto, per questi talenti giunti in finale. I tre fratelli, acrobati australiani avevano già partecipato ad America’s Got Talent, lasciando la giuria a bocca aperta soprattutto l’evidente prestanza fisica.

I fratelli Garganelli – Un altro trio quello dei fratelli Gargarelli. Si tratta di tre giovani ballerini pugliesi, originari di Brindisi, il cui hip hop rivisitato ha incantato pubblico e giuria. Sono Cristian di 18 anni, Marcello di 14 e infine Stefano di 8, star che hanno calcato anche il palco di Rai Uno in una puntata di “Ballando con le stelle”.

Patrizio Ratto – Volto noto soprattutto per Maria De Filippi, il ragazzo di Tarquinia ha partecipato anche ad Amici. Musicista e ballerino, la sua esibizion l’ha portata anche sul palco di America’s Got Talent e ha entusiasmato i giudici, dimostrando di avere un talento innegabile.

Barcode Company – Di nuovo degli acrobati nella finale di Tu sì que vales. Sono quattro atleti circensi di Montreal che si sono esibiti utilizzando l’asta elastica, sulla quale hanno compito le più disparate acrobazie. I giudici erano così entusiasti che hanno deciso di concedere loro il privilegio di andare subito in finale.

Diego & Elena – Stessa sorte per questi due trasformisti e illusionisti, i quali hanno dato vita ad un un numero strepitoso che non ha lasciato altra scelta ai giudici se non quella di premiarli con la finalissima. Era stata una performance davvero potente, in cui danza e trasformismo hanno creato un effetto davvero stupefacente.

Deadly Games – Alfredo e Anna Silva si sono sposati e lui è un abilissimo lanciatore di coltelli. La loro esibizione ha ricevuto una standing ovation, con il pubblico tenuto col fiato sospeso data anche la pericolosità del numero.

Valerio Zanché, Antonio De Luca e Giordano Concetti – I cosiddetti talenti incompresi si sono esibiti portando delle performance esilaranti. Sono Valerio Zanché, più noto anche come jukebox umano, Antonio De Luca, colui che decanta le poesie in musica e Giordano Concetti, il sosia di Freddy Mercury.