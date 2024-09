Tu si que vales 2024 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Tu si que vales 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata dello show su Canale 5, 28 settembre

Questa sera, sabato 28 settembre 2024, va in onda la prima puntata di Tu si que vales 2024. Il popolare show del sabato sera, giunto all’11esima edizione, vede confermatissimi in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, mentre Sabrina Ferilli sarà ancora una volta alla guida della giuria popolare. Alla conduzione il trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Vediamo insieme dove vedere in diretta tv e in streaming Tu si que vales 2024.

In tv

Tu si que vales 2024 va in onda in prima serata su Canale 5 questa sera, sabato 28 settembre 2024 alle ore 21,30, con la prima puntata. Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.

Tu si que vales 2024 streaming live

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming del talent show potete accedere gratuitamente a Mediaset Infinity, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa sui canali Mediaset anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra. E c’è di più. Con la funzione on-demand, troverete le puntate di Tu si que vales in qualsiasi momento.