Tu si que vales 2023: chi sono i finalisti della finale del 18 novembre, concorrenti

Sono 14 i finalisti di Tu si que vales 2023, il popolare show del sabato sera di Canale 5 che giunge questa sera, 18 novembre, alla finale della decima edizione. Scopriremo quindi chi sarà il vincitore. Alla conduzione Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto, oltre alla presidentessa Sabrina Ferilli.

Finalisti

Ecco chi sono i 14 finalisti di Tu si que vales 2023:

Showproject (ginnasti)

Enzo Pebre (acrobata)

Amedeo Abbate (comico)

Ramadhani Brothers (acrobati)

Enzo Weyne (illusionista)

Duo Vita (acrobati)

Messoudi Brothers (giocolieri)

Duo Arthur e Esmira (acrobati)

Les French Twins (illusionisti)

Duo Paradise (atleti)

Samuele Palumbo (bambino violinista)

Mistery of Gentlemen (acrobati)

Dimitri Politov (Pole dancer)

Duo Just Two Men (acrobati)

Streaming e tv

Dove vedere la finale di Tu si que vales in diretta TV e live streaming? Il talent show va in onda su Canale 5 questa sera 18 novembre 2023, alle ore 21.25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire le puntate in streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, piattaforma gratuita per gli utenti che effettuano il login e utilizzabile via desktop o tramite app. E c’è di più. Le puntate possono essere recuperate in qualsiasi momento on-demand.