Tu Si Que Vales 2023: giudici, anticipazioni, ospiti, concorrenti, quante puntate, conduttori e streaming dello show di Canale 5

Tu si que vales 2023 è il programma di successo di Canale 5 che torna sabato 23 settembre 2023 con una nuova edizione. Tante novità per uno dei programmi più amati dal pubblico e leader degli ascolti. In tutto sono previste nove puntate. Alla conduzione troviamo Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni. Fuori dunque quest’anno Belen Rodriguez. Cambiamenti anche tra i giudici, con l’addio di Teo Mammucari e l’arrivo di Luciana Littizzetto, al fianco dei confermatissimi Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Cast, giudici, giuria, conduttori, concorrenti, meccanismo

L’arte e l’originalità sono le caratteristiche tipiche di Tu si que vales 2023, che riunisce concorrenti di tutto il mondo e tutte le età, pronti a strabiliare il pubblico da casa e i giudici in studio. Alla conduzione troviamo Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni. Rinnovata anche la giuria con i veterani Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi che saranno affiancati dalla new entry Luciana Littizzetto. Torna poi anche Sabrina Ferilli nel ruolo di Presidentessa del programma, oltre che pronta a raccontare il voto della giuria popolare.

Ci sono poi cambiamenti anche nel format, con l’introduzione di una piccola clessidra dal potere eccezionale di cui sono dotati tutti e quattro i giudici (Gerry, Maria, Rudy e Luciana). Se uno di loro decide di consegnarla ad un concorrente – dopo che si è esibito, e dopo che è stato votato senza ottenere il pass per la Finale – vuol dire che crede fortemente nel suo talento e che merita una seconda chance. Il performer infatti potrà riesibirsi entro la fine della stessa puntata e solo se otterrà il 100% dalla giuria popolare entrerà ufficialmente a far parte della rosa dei finalisti.

Un appuntamento fisso per tante famiglie al sabato sera, tra performances strabilianti, grandi emozioni, tanto divertimento, momenti comici e storie commoventi. Ritroveremo poi Giovannino, amatissimo dai bambini. A partecipare talenti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età che animano il palco mostrando esibizioni e numeri spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e di sorprenderlo ogni stagione. Capaci spesso, di coinvolgere nelle loro stravaganti performances sia la giuria sia i conduttori che volentieri si mettono alla prova in numeri molto lontani da quella che è la loro realtà artistica mostrando grandi capacità e grande complicità tra loro. In scena campeggia come sempre la clessidra che scandisce il tempo dell’esibizione. I cinque giurati muniti di bacchetta magica possono decidere se diminuire o aumentare il tempo a disposizione degli artisti.

Gerry Scotti, manager internazionale dello spettacolo, dal canto suo, gioca anche un campionato parallelo, quello della Scuderia Scotti, agenzia di sua proprietà e… sulle note dell’ormai celebre canzone “La Peperonata” offre a talenti sui generis e spesso incompresi la possibilità di cavalcare l’onda del “successo”. A Tu Si Que Vales si sono esibiti centinaia e centinaia di performer delle più disparate arti e discipline di qualsiasi età e provenienza dai più classici a quelli più eclettici: inventori, maghi, illusionisti, mentalisti, cantanti, attori, ballerini, escapologi, prestigiatori, funamboli, acrobati, comici, campioni di discipline sportive, pittori.

Tu Si Que Vales 2023: quante puntate

Quante puntate sono previste per la nuova edizione di Tu si que vales 2023? Si tratta di nove puntate, in onda il sabato sera su Canale 5 dalle 21.25 a partire dal 23 settembre. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 23 settembre 2023

Seconda puntata: 30 settembre 2023

Terza puntata: 7 ottobre 2023

Quarta puntata: 14 ottobre 2023

Quinta puntata: 21 ottobre 2023

Sesta puntata: 28 ottobre 2023

Settima puntata: 4 novembre 2023

Ottava puntata: 11 novembre 2023

Nona puntata: 18 novembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Tu si que vales in diretta TV e live streaming? Il talent show va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 23 settembre 2023, alle ore 21.25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire le puntate in streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, piattaforma gratuita per gli utenti che effettuano il login e utilizzabile via desktop o tramite app. E c’è di più. Le puntate possono essere recuperate in qualsiasi momento on-demand.