TV

Troy: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4

di Anton Filippo Ferrari
Troy: trama, cast e streaming del film con Brad Pitt

Questa sera, giovedì 28 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Troy, film del 2004 diretto da Wolfgang Petersen. Colossal epico, liberamente basato sul poema Iliade di Omero, narra il rapimento di Elena, la guerra di Troia e soprattutto il mito di Achille. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Circa nel 1200 a.C., Agamennone è re di tutte le città-stato della Grecia. Solo la potente città di Troia, conosciuta per le sue potenti mura difensive erette dagli dei, è rimasta inviolata. Il film inizia con una lotta fra l’esercito di Micene guidato da Agamennone e l’esercito della Tessaglia guidato da Triopa, schierati l’uno contro l’altro in una piana. Per risparmiare la vita dei propri uomini, i due re mettono in campo rispettivamente i loro migliori guerrieri. Contro l’enorme campione della Tessaglia Boagrius (un vero gigante dal volto segnato da cicatrici), Agamennone schiera Achille, sovrano di Ftia e capo dei Mirmidoni, che vince con grande facilità.

Palese è comunque l’insofferenza che Achille manifesta verso Agamennone, a causa della sua posizione di subalterno al re greco, disobbedendogli spesso ed eseguendo di malavoglia i suoi ordini. Intanto una delegazione di Troiani, guidata dai due figli del re Priamo, Ettore e Paride, si trova a Sparta per stipulare una ferrea promessa di pace tra le due superpotenze con il re Menelao, fratello di Agamennone. Durante la loro permanenza, nasce l’appassionata relazione tra il giovane principe Paride ed Elena, moglie di Menelao…

Troy: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Troy, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Brad Pitt: Achille
  • Eric Bana: Ettore
  • Orlando Bloom: Paride
  • Diane Kruger: Elena
  • Brian Cox: Agamennone
  • Sean Bean: Ulisse
  • Peter O’Toole: Priamo
  • Rose Byrne: Briseide
  • Brendan Gleeson: Menelao
  • Saffron Burrows: Andromaca
  • Garrett Hedlund: Patroclo
  • John Shrapnel: Nestore
  • Vincent Regan: Eudoro
  • Tyler Mane: Aiace Telamonio
  • James Cosmo: Glauco
  • Owain Yeoman: Lisandro
  • Julian Glover: Triopa
  • Frankie Fitzgerald: Enea
  • Mark Lewis Jones: Tettone
  • Julie Christie: Teti
  • Ken Bones: Ippaso
  • Siri Svegler: Polidora
  • Nathan Jones: Boagrius

Streaming e tv

Dove vedere Troy in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 28 agosto 2025 – alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
