Troppo cattivi: trama, personaggi, doppiatori e streaming

Questa sera, sabato 13 aprile 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Troppo cattivi (The Bad Guys), film statunitense del 2022 diretto da Pierre Perifel. Prodotto da DreamWorks Animation e Scholastic, è basata sull’omonima serie di libri dello scrittore australiano Aaron Blabey. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un mondo in cui umani e animali antropomorfi coesistono, una banda di animali criminali, conosciuti come i Troppo Cattivi (Composti da Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Piranha e Mrs. Tarantola) sono famosi per i loro furti sfacciati mentre eludono le autorità. Tuttavia, quando la banda viene insultata in onda dalla governatrice volpe, Diane Foxington, Wolf propone di rubare un premio umanitario: il Delfino d’Oro, un premio ambito ma mai ottenuto da altri ladri, destinato alla cavia filantropo, professor Rupert Marmellata IV. La sera dell’evento i cinque si intrufolano nel museo dove si sta tenendo l’evento ma sfortunatamente, quando Wolf aiuta inavvertitamente una donna anziana che intendeva borseggiare e viene elogiato per la sua buona azione, si sente colpito. Tuttavia si riprende subito e dopo qualche contrattempo la banda riesce a rubare il Delfino d’Oro. Mentre stanno per lasciare l’edificio, il successivo discorso di Marmellata sulla bontà d’animo espone accidentalmente Wolf e la banda mentre cercano di scappare e i 5 criminali vengono arrestati.

Mentre viene portato via, Wolf convince Marmellata a tentare di riformarli: il suo piano prevede che loro fingano di diventare buoni per poi rubare il suo premio durante il gala di beneficenza. La banda arriva a casa del professore, ma le lezioni si rivelano una lotta frustrante con la banda incapace di adattarsi al concetto di buon comportamento (come convincere Snake a condividere una cosa con Shark, aiutare una vecchietta, Wolf travestito, ad attraversare la strada o salvare un gatto su un albero). A Marmellata viene d’idea di sfruttare le loro abilità nel furto per introdursi in un laboratorio e liberare dei porcellini d’india, ma alla fine anche quest’iniziativa si rivela un fiasco.

Troppo cattivi: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Troppo cattivi, ma quali sono i personaggi e doppiatori italiani del film? Di seguito l’elenco completo:

Andrea Perroni: Mr. Wolf

Edoardo Ferrario: Mr. Snake

Valerio Lundini: Mr. Piranha

Francesco De Carlo: Mr. Shark

Margherita Vicario: Mrs. Tarantola

Saverio Raimondo: Professore Rupert Marmellata IV

Paola Michelini: Diane Foxington / Zampa Cremisi

Luisa D’Aprile: Tiffany Fluffit

Daniela Calò: Capo Misty Luggins

Streaming e tv

Dove vedere Troppo cattivi in diretta tv e live streaming? Il film d’animazione, come detto, va in onda stasera – sabato 13 aprile 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.