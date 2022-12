Troppo cattivi: trama, cast, doppiatori, streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, 24 dicembre 2022 (Vigilia di Natale) su Sky Cinema Uno va in onda in prima serata dalle 21.15 il film d’animazione Troppo Cattivi. Una pellicola d’avventura del 2022 diretta da Pierre Perifel, con Sam Rockwell e Awkwafina. Il film è basato sull’omonima serie di libri dello scrittore australiano Aaron Blabey. Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo Cattivi – l’affascinante borseggiatore Mister Wolf (Andrea Perroni), Mister Snake lo scassinatore che le ha viste tutte (Edoardo Ferrario), il gelido maestro del travestimento Mister Shark (Francesco De Carlo), il “muscoloso” Mister Piranha (Valerio Lundini) e l’hacker esperta dalla lingua tagliente Miss Tarantula (Margherita Vicario), alias “Web”.

Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mister Wolf decide di fare un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni. Sotto la guida del loro mentore, il professor Marmalade (Saverio Raimondo), un arrogante (ma adorabile!) porcellino d’india, i Troppo Cattivi fingeranno davanti al mondo di essersi trasformati in buoni. Lungo la strada però, Mister Wolf inizia a capire che fare del bene per davvero può dargli ciò che ha sempre segretamente desiderato: l’accettazione. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, riuscirà Mister Wolf a convincere gli altri membri della banda a diventare… Buoni?

Troppo cattivi: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Troppo cattivi? Essendo un film d’animazione non ci sono attori, ma possiamo vedere chi sono i doppiatori italiani. Tanti comici molto popolari come Edoardo Ferrario, Andrea Perroni e Valerio Lundini. Ecco l’elenco completo delle voci e i personaggi doppiati.

Andrea Perroni: Mr. Wolf

Edoardo Ferrario: Mr. Snake

Valerio Lundini: Mr. Piranha

Francesco De Carlo: Mr. Shark

Margherita Vicario: Mrs. Tarantola

Saverio Raimondo: Professore Rupert Marmellata IV

Paola Michelini: Diane Foxington/Zampa Cremisi

Luisa D’Aprile: Tiffany Fluffit

Daniela Calò: Capo Misty Luggins

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Troppo Cattivi, prodotto dalla DreamWorks Animation, e in onda in prima visione su Sky Cinema la sera della Vigilia di Natale.

Streaming e tv

Dove vedere Troppo cattivi in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 dicembre 2022 (Vigilia di Natale) – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.