Troppa grazia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 11 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Troppa grazia, film del 2018 diretto da Gianni Zanasi che racconta un incontro mistico che sconvolge la vita di Lucia (la protagonista), e alla fine la porta a intraprendere un viaggio interiore alla scoperta di una verità che era sempre stata “nascosta in piena vista”. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lucia è una geometra che cerca di sbarcare il lunario grazie a mappature e indagini catastali, alle prese con la fine della sua relazione con Arturo e con l’adolescenza della figlia Rosa. Paolo, imprenditore della zona legato all’amministrazione comunale, le affida la realizzazione della mappatura del territorio su cui dovrà sorgere “l’Onda”, maestosa opera edilizia destinata però a snaturare il panorama collinare in cui Lucia è cresciuta. Presa dai rimorsi di coscienza per le procedure irregolari legate all’acquisizione dei terreni, Lucia incontra una donna che lei identifica nella Madonna e che le ordina di bloccare i lavori di costruzione per l’Onda e di edificare una chiesa in quei luoghi. Credendo di essere impazzita, Lucia si rifiuta di dare ascolto alla sua visione, che però con il passare del tempo diventa sempre più fisica e pressante.

Troppa grazia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Troppa grazia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alba Rohrwacher: Lucia Ravi

Elio Germano: Arturo

Giuseppe Battiston: Paolo

Rosa Vannucci: Rosa

Hadas Yaron: la Madonna

Carlotta Natoli: Claudia

Thomas Trabacchi: l’architetto

Daniele De Angelis: Fabio

Vincent Papa: Antonio Capocantiere

Location e colonna sonora

Il film è stato girato a Viterbo, Tarquinia, Acquapendente e nelle campagne circostanti. La colonna sonora è a cura di Niccolò Contessa, cantante de I Cani, che ha anche composto la canzone che accompagna i titoli di coda, Nascosta in piena vista.

Streaming e tv

Dove vedere Troppa grazia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 11 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

