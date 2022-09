Trolls World Tour: trama, personaggi e streaming

Stasera, sabato 3 settembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Trolls World Tour, film d’animazione del 2020 diretto da Walt Dohrn e David P. Smith. Il film è il sequel del film del 2016 Trolls ed è basato sulle bambole Troll dolls ideate da Thomas Dam. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sei tribù di Troll rappresentano i generi musicali Techno, Funk, Classica, Country, Rock e Pop. Ogni tribù conserva una corda magica che alimenta il loro specifico tipo di musica. La regina Barb della tribù del Rock convoca tutte le tribù a una riunione, con la segreta intenzione di rubare le altre corde per unire i troll alla musica rock dopo aver rubato la corda techno. La regina Poppy, non sapendo questo, prende la corda della loro tribù e cerca di “unire gli altri troll” con Barb, portando con sé Branch, che sta cercando di esprimere i suoi sentimenti nei suoi confronti, e un “clandestino”, Grandino, intrufolatosi nella mongolfiera di Poppy e Branch. Cooper si imbarca in una ricerca per trovare troll come lui, ma un’astronave lo rapisce. Viene a sapere di essere un principe perduto dei Troll Funk, allevato dalla tribù Pop. In viaggio verso Volcano Rock City, il trio finisce tra le rovine di Symphonyville, la città dei Troll della musica classica, dove un flauto senziente li informa delle reali intenzioni di Barb. Determinata a fermarla, Poppy guida il gruppo verso la casa dei troll country, al fine di coalizzare le tribù contro Barb. I troll country imprigionano il trio che viene però liberato grazie a Hickory, un troll che ha costruito una zattera per portare Poppy e Branch a Volcano Rock City. Lungo la strada, incontrano Chaz, un cacciatore di taglie di troll Smooth jazz inviato da Barb per catturare Poppy ma senza successo. Nonostante questo, il clandestino Grandino, stufo del pericolo a cui Poppy li ha involontariamente portati, si litiga con lei e se ne va.

Personaggi e doppiatori italiani

Abbiamo visto la trama di Trolls World Tour, ma quali sono i doppiatori italiani dei vari personaggi? Ecco l’elenco completo:

Francesca Michielin: Poppy

Stash Fiordispino: Branch

Elodie: Barb

Luigi Morville: Grandino

Alessandro Rossi: signor Dinkles

Roberto Draghetti: re Quincy

Anna Pettinelli: regina Essenza

Giò Giò Rapattoni: Delta Dawn

Alessandro Quarta: Hickory

Paolo Vivio: Riff

Sara Labidi: Penny Flautina

Nanni Baldini: Cooper; principe D

Stefano Thermes: Guy Diamante

Sergio Sylvestre: Mini Diamante

Pino Insegno: re Peppy

Marco Mete: re Thrash

Stefano Sperduti: re Trollex

Stefano Andrea Macchi: Chaz

Massimo Bitossi: Dickory

Francesco De Francesco: Minuta; signor Nuvola

Rossa Caputo: Seta

Gemma Donati: Ciniglia

Maria Grazia Cerullo: Spilunga

Francesca Manicone: Brigida

Gabriele Patriarca: Gristle Jr.

Streaming e tv

Dove vedere Trolls World Tour in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.