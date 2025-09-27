Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Trespass: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Trespass: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 27 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Trespass, film thriller del 2011 diretto da Joel Schumacher. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’uomo d’affari e commerciante di diamanti Kyle Miller, sua moglie Sarah e la loro figlia adolescente Avery vivono in una lussuosa villa a Shreveport, Louisiana. Apparentemente felice, la famiglia ha numerosi problemi: Avery è ribelle, Kyle è spesso assente, mentre Sarah si sente trascurata e annoiata dalla sua vita casalinga. Una sera, Avery fugge di casa per andare con la sua amica Kendra a una festa a casa di un ragazzo di nome Jake, nonostante i suoi genitori glielo abbiano vietato. Mentre Kyle è in procinto di partire per un viaggio d’affari, la loro casa viene invasa da una banda di delinquenti fintasi poliziotti.

I ladri – il capo Elias, la sua fidanzata spogliarellista Petal, il fratello minore Jonah e Ty – minacciano i due coniugi affinché consegnino tutti i loro diamanti e denaro aprendo la cassaforte nascosta nel muro minacciandoli di iniettare loro una siringa contenente sostanze chimiche letali. Nonostante sia coperto, Sarah riconosce Jonah, che in passato aveva installato il sistema di sicurezza della casa e che le aveva fatto una spietata corte. Intanto Avery fugge dalla festa dopo aver rifiutato le avance di un ragazzo e torna a casa venendo però catturata anche lei dai ladri. Elias confessa di avere bisogno di soldi per pagare un trapianto di rene per sua madre in fin di vita minacciando di toglierne uno a Kyle ma Sarah, impossessatasi segretamente della siringa, la usa per minacciare di ucciderlo; con ciò Kyle viene liberato e acconsente ad aprire la cassaforte che però si rivela essere vuota. Kyle spiega infatti di essere al verde e di aver ottenuto solo soldi in prestito ma non viene creduto: Elias colpisce Kyle alla mano e ruba la collana di diamanti di Sarah ma Kyle rivela che in realtà è senza valore poiché solo una replica di zirconi. A questo punto, Elias decide di rubare un rene ad Avery ma, quando Kyle propone di cedergli il suo, Elias confessa che sua madre è in realtà morta e che è stato solo uno stratagemma.

Trespass: il cast

Abbiamo visto la trama di Trespass, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Nicolas Cage: Kyle Miller
  • Nicole Kidman: Sarah Miller
  • Cam Gigandet: Jonah Collins
  • Ben Mendelsohn: Elias
  • Liana Liberato: Avery Miller
  • Jordana Spiro: Petal
  • Dash Mihok: Ty
  • Nico Tortorella: Jake
  • Gracie Whitton: Avery da giovane
  • Terry Milam: Travis
  • Emily Meade: Kendra
  • Brandon Belknap: Dylan
  • Tina Parker: operatore per la sicurezza
  • David Maldonado: Guardia
  • Nilo Otero: Mr. Big
  • Simona Williams: Mrs. Big

Streaming e tv

Dove vedere Trespass in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 27 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
